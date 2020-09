Covid in Usa: 1293 morti in un giorno, record da un mese (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuovo record di morti per coronavirus in un singolo giorno negli Stati Uniti dal 19 agosto: nella giornata del 15 settembre i dati ufficiali della John Hopkins University hanno certificato 1.293 morti, due in meno di quanto fatto registrare nell'ultimo picco di circa 30 giorni prima. Numeri che restano drammatici e che arrivano a poche ore di distanza dal discorso del presidente Donald Trump a Filadelfia, nel quale aveva ribadito la propria ferma convinzione di avere superato la fase più dura della lotta al virus che, secondo il presidente starebbe "per sparire". Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuovodiper coronavirus in un singolonegli Stati Uniti dal 19 agosto: nella giornata del 15 settembre i dati ufficiali della John Hopkins University hanno certificato 1.293, due in meno di quanto fatto registrare nell'ultimo picco di circa 30 giorni prima. Numeri che restano drammatici e che arrivano a poche ore di distanza dal discorso del presidente Donald Trump a Filadelfia, nel quale aveva ribadito la propria ferma convinzione di avere superato la fase più dura della lotta al virus che, secondo il presidente starebbe "per sparire".

