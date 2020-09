Calciomercato Sampdoria | tre giocatori in arrivo | i dettagli

DiMarzio : #KeitaBalde sempre più verso la @Sampdoria #calciomercato @SkySport @KeitaBalde - MarcoBovicelli : #Sampdoria, in chiusura la trattativa col #Monaco per #Keita Balde: in arrivo anche Adrien #Silva (svincolato dopo… - DiMarzio : #Sampdoria, #Keita Balde sempre più vicino - DiegoAmbrosin : Booooooommmmm ?????? Siamo vivi ???????? Vi aspettiamo ragazzi...@KeitaBalde, @adrien_silva23, #Marin ??????????????????… - SiiocaMilan : RT @MarcoBovicelli: #Sampdoria, in chiusura la trattativa col #Monaco per #Keita Balde: in arrivo anche Adrien #Silva (svincolato dopo l’es… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Sampdoria News 24

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – MARCH 16: Nicola Murru of UC Sampdoria in action during the Serie A match between US Sassuolo and UC Sampdoria at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on March 16, 2019 in ...ROMA - Roberto Mancini ha sempre creduto nella sua Nazionale, i risultati gli hanno dato ragione e il commissario tecnico azzurro, in un'intervista rilasciata ai microfoni del TGPoste, il nuovo telegi ...Non solo Marin, Sampdoria sulle tracce anche di un altro talento della Dinamo Zagabria: il portiere classe ’99 Dinko Horkas La Sampdoria sarebbe vicina ad Antonio Marin, esterno di 19 anni in forza al ...