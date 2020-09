Barbados non vogliono più la regina Elisabetta come Capo di Stato: “Nel novembre del 2021 saremo una repubblica” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le Barbados non vogliono più la regina Elisabetta come Capo di Stato. È Stato il primo ministro Mia Mottle ad annunciare in un discorso l’intenzione del premier Errol Barrow di abbandonare lo Stato di “colonia” e diventare una repubblica entro il novembre del 2021. “È giunto il momento di lasciare completamente alle spalle il nostro passato coloniale. I Barbados vogliono un Capo di Stato delle Barbados”, ha spiegato Mottle nel suo discorso, come riporta il Telegraph. “Quindi, le Barbados faranno – ha continuato Mia Mottle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lenonpiù ladi. Èil primo ministro Mia Mottle ad annunciare in un discorso l’intenzione del premier Errol Barrow di abbandonare lodi “colonia” e diventare una repubblica entro ildel. “È giunto il momento di lasciare completamente alle spalle il nostro passato coloniale. Iundidelle”, ha spiegato Mottle nel suo discorso,riporta il Telegraph. “Quindi, lefaranno – ha continuato Mia Mottle ...

