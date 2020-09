Vasco Rossi, dal Roxy bar alle bacche di goji (Di martedì 15 settembre 2020) Vasco Rossi è rimasto malissimo per questo articolo di Max Del Papa. E gli ha dato dello "psicopatico" e "povero pirla", storpiando poi il mio… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di martedì 15 settembre 2020)è rimasto malissimo per questo articolo di Max Del Papa. E gli ha dato dello "psicopatico" e "povero pirla", storpiando poi il mio… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro.

NicolaPorro : La zia di #Willy strumentalizza in modo ignobile la sua morte. #Bechis, spulciando nei progetti del #Recoveryfund, … - repubblica : Vasco Rossi e la foto sui social: 'La scuola è l'unico ponte per aggrapparsi al futuro' [aggiornamento delle 16:58] - MicheleVincigu8 : RT @laura_maffi: Vasco Rossi risponde agli attacchi di Nicola Porro - Winston10771675 : RT @MaxDelPapa: Non ditemi tutti di querelare Vasco Rossi: i soldi li guadagno altrimenti. E poi non sono i #Ferragnez. Questa isteria, que… - Alberto61153413 : RT @AngeloRindone: Vasco Rossi risponde agli attacchi di Nicola Porro -