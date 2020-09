Scuola, certificati con i tamponi: gli esperti non decidono. «Così il sistema collassa» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Durante l?anno scolastico avviene di frequente che un bambino o un adolescente abbiano un po? di febbre, la tosse o il raffreddore. In epoca Covid, però, questi contrattempi... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 settembre 2020) Durante l?anno scolastico avviene di frequente che un bambino o un adolescente abbiano un po? di febbre, la tosse o il raffreddore. In epoca Covid, però, questi contrattempi...

wsantarellitis1 : @GiovanniToti @Luca_Fantuzzi Non sembra che è la scuola ho sentito dichiarazione docente era solo un gioco e le… - 6reale : Pioggia di certificati medici inviati da sessantamila docenti che hanno disertato la prima campanella in quanto 'so… - AntonioRomane13 : RT @GeMa7799: Scuola, sessantamila prof sono rimasti a casa | Una docente: 'Abbiamo diritto a non presentarci in aula' A 'Mattino Cinque' u… - GeMa7799 : Scuola, sessantamila prof sono rimasti a casa | Una docente: 'Abbiamo diritto a non presentarci in aula' A 'Mattino… - LaStampa : Difficoltà a rispettare le norme anti-contagio. Presidi e genitori chiedono chiarimenti su certificati e quarantene… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola certificati Scuola, certificati con i tamponi: gli esperti non decidono. «Così il sistema collassa» Il Messaggero Milioni di mascherine gettate a terra? Cari studenti, usate i cestini

Mascherina sì, mascherina dipende, da cambiare ogni due o quattro ore. Al di là delle regole che cambiano a seconda della Regione e dell’istituto, le scuole hanno finalmente riaperto. Secondo gli ulti ...

Ripartenza in salita per la scuola, ora gli esami più duri

Con emozione e un po’ di ansia oltre 5 milioni e 600 mila studenti e studentesse sono tornati a scuola ieri in 13 regioni per la ripresa dell’attività didattica. In totale saranno 8,3 milioni, quando ...

Frossasco. Respinto il ricorso sul palo per telecomunicazioni istallato accanto alla scuola materna

È bastata una settimana al Tribunale di Torino per pronunciarsi sul ricorso inoltrato dal Comitato Uniti in Val Noce a proposito del palo per telecomunicazioni innalzato dal Comune di Frossasco a rido ...

Mascherina sì, mascherina dipende, da cambiare ogni due o quattro ore. Al di là delle regole che cambiano a seconda della Regione e dell’istituto, le scuole hanno finalmente riaperto. Secondo gli ulti ...Con emozione e un po’ di ansia oltre 5 milioni e 600 mila studenti e studentesse sono tornati a scuola ieri in 13 regioni per la ripresa dell’attività didattica. In totale saranno 8,3 milioni, quando ...È bastata una settimana al Tribunale di Torino per pronunciarsi sul ricorso inoltrato dal Comitato Uniti in Val Noce a proposito del palo per telecomunicazioni innalzato dal Comune di Frossasco a rido ...