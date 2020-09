Sardegna, arrestato in un casolare Johnny lo Zingaro: non era rientrato in carcere dopo un permesso premio (Di martedì 15 settembre 2020) Sardegna: arrestato in un casolare Johnny lo Zingaro È stato arrestato in un casolare nella provincia di Sassari, in Sardegna, Giuseppe Mastini, noto alle cronache come Johnny lo Zingaro. Mastini il 6 settembre scorso non era rientrato in carcere dopo un permesso premio e da allora aveva fatto perdere le sue tracce. Mastini, soprannominato così per le sue origini Sinti, si trovava dal 2017 nel carcere di massima sicurezza di Bancali, in provincia di Sassari, dopo una precedente evasione, avvenuta il 30 giugno del 2017 dal penitenziario di Fossano, in provincia di Cuneo. Anche in quella ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020)in unloÈ statoin unnella provincia di Sassari, in, Giuseppe Mastini, noto alle cronache comelo. Mastini il 6 settembre scorso non erainune da allora aveva fatto perdere le sue tracce. Mastini, soprannominato così per le sue origini Sinti, si trovava dal 2017 neldi massima sicurezza di Bancali, in provincia di Sassari,una precedente evasione, avvenuta il 30 giugno del 2017 dal penitenziario di Fossano, in provincia di Cuneo. Anche in quella ...

