Roma: crolla l'ennesimo ramo e centra in pieno un'auto in sosta

Ancora crolli di rami a Roma. Questa volta a cadere un grosso ramo in via Monte Cervialto 151, che ha preso in pieno una vettura – una Fiat Panda – parcheggiata. A denunciare quanto accaduto Lucio Parlavecchio, residente nel quartiere e gestore della pagina Facebook Reporter Montesacro. La presenza di quell'albero e la pericolosità dello stesso era stata segnalata proprio da Lucio quasi un anno fa in occasione del sopralluogo della Commissione Ambiente del Terzo Municipio. Di tempo ne è passato e di promesse ne sono state fatte ma ad oggi "zero fatti e a farne la spesa sempre noi cittadini".

