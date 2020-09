Percepivano reddito di cittadinanza, ma erano in carcere. Denunciati (Di martedì 15 settembre 2020) Detenuti per reati di mafia, droga ed estorsioni Percepivano il reddito di cittadinanza. Denunciate 30 persone. Percepivano il reddito di cittadinanza nonostante fossero detenuti, condannati per reati anche gravi. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Foggia che al termine delle indagini, hanno denunciato 30 persone, tra cui alcune persone già in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Detenuti per reati di mafia, droga ed estorsioniildi. Denunciate 30 persone.ildinonostante fossero detenuti, condannati per reati anche gravi. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Foggia che al termine delle indagini, hanno denunciato 30 persone, tra cui alcune persone già in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Calab_Magnifica : Percepivano reddito di cittadinanza anche se in carcere: 30 denunciati - DUNDARKESAPLI : GUARDIA DI FINANZA FOGGIA PERCEPIVANO IL REDDITO DI CITTADINANZA ANCHE SE IN CARCERE 30 I DENUNCIATI #finanza - Telebari : In carcere per mafia, droga ed estorsioni ma percepivano il reddito cittadinanza: 30 denunciati a Foggia - #Bari… - lavocediasti : Inchiesta 'Cops': gli indagati vivevano come nababbi, pur risultando nullatenenti, percepivano reddito di cittadina… - cjmimun : Percepivano il reddito di cittadinanza nonostante fossero detenuti. È quanto accertato dai militari della Guardia d… -

