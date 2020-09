MotoGP | Marquez torna ad allenarsi a sei settimane dall’operazione

(Di martedì 15 settembre 2020) Marcada sei mesi dall’operazione all’omero in seguito alla caduta nella prima gara del Mondiale dia Jerez che lo ha costretto a saltare fin qui tutte le sei gare stagionali e dunque ad abdicare per quanto riguarda il titolo iridato. Dopo oltre un mese di riposo assoluto, lo spagnolo sui propri social ha annunciato di essereto a prepararsi dal punto di vista atletico: “A seidall’operazione, la prima sessione di allenamento! 30 minuti di corsa”.

Fabio Quartararo, pilota della Petronas, anche nel GP di Misano ha mostrato grandi difficoltà, dopo un periodo negativo che lo ha demoralizzatouart Dopo un inizio di stagione brillante sembra essersi ...Alex Marquez in difficoltà nell’adattamento alla Honda RC213V. Il campione Moto2 ammette: “Il podio per me è al momento impossibile”. Honda in alto mare senza il suo marinaio Marc Marquez. A Misano ...In questa situazione, purtroppo, sta mancando lo spagnolo Marc Marquez, ancora in fase di recupero dopo la ... Tornando all’imminente GP d’Emilia Romagna, lo spettacolo della MotoGP sarà coperto dalle ...