Meteo | le previsioni di mercoledì 16 settembre

(Di martedì 15 settembre 2020) Ancora soleggiato sull’Italia nella giornata di mercoledì 16, con l’estate che non cede, eccetto alcuni rovesci sui rilievi dell'Appennino centro-meridionale e in Calabria. Cala lievemente la pressione e qualche nube arriverà anche sulle regioni meridionali e sull'area tirrenica, ma senza precipitazioni. Inoltre, deboli spifferi d'aria più fresca in quota innescheranno qualche temporale pomeridiano anche sull'arco alpino. Sul resto del Paese tempo stabile, temperature stabili al Nord e in leggero calo al Centro e al Sud (LE).