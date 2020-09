GF Vip, Barbara D’Urso scioccata: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta (Di martedì 15 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco più di un giorno e già la contessa De Blanck già fa parlare di sé fra liti e incidenti hot che hanno fatto il giro del web con il primo Senza veli dell’edizione numero 5. Barbara D’Urso si è collegata con la Casa a Pomeriggio Cinque proprio nel momento che la contessa è rimasta con il décolleté senza veli. Imbarazzo inArticolo completo: GF Vip, Barbara D’Urso scioccata: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco più di un giorno e già la contessa Degià fa parlare di sé fra liti e incidenti hot che hanno fatto il giro del web con il primo Senza veli dell’edizione numero 5.D’Urso si è collegata con la Casa a Pomeriggio Cinque proprio nel momento che la contessa è rimasta con il décolleté senza veli. Imbarazzo inArticolo completo: GF Vip,D’UrsoDesiindal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barbara Fabrizio Corona stuzzica Barbara d’Urso, ma scappa la gaffe (e lei replica) Today.it Patrizia De Blanck, nudo integrale frontale al Gf Vip in diretta a Pomeriggio 5: lo sconcerto di Barbara D'Urso

Sconcerto in diretta a Pomeriggio 5: la regia manda in onda per sbaglio il nudo integrale di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip. In studio Barbara D'Urso e Martina Nasoni sbarrano gli occhi, in ...

Gf Vip, Tommaso Zorzi con la febbre abbandona la casa: «Ha avuto un malore»

Tommaso Zorzi abbandona momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è la produzione del reality Mediaset sui social: «Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ...

Alfonso Signorini, stoccata a Barbara D’Urso in diretta: è di nuovo lite?

Alfonso Signorini potrebbe avere lanciato una nuova stoccata a Barbara D’Urso in diretta durante la prima puntata del Gf Vip: lei come ha reagito? Non sembra proprio essere finita la lite a distanza t ...

