Enrico Papi presenta Name That Tune su Tv8: casting e come partecipare (Di martedì 15 settembre 2020) Name That Tune – Indovina la canzone è un programma tv della categoria quiz show che prende il via oggi 15 settembre in chiaro su Tv8 per la conduzione di Enrico Papi, volto popolare dall’emittente collegata a Sky. E proprio dal precedente programma di Papi, Sarabanda, sono stati presi l’asta musicale e il 7×30, mentre per il resto si tratta di uno show musicale in cui i concorrenti vip devono saper riconoscere le canzoni nel minor tempo possibile. La prima puntata vedrà Elettra Lamborghini e Lino Banfi guidare due squadre composte da Paola Barale, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti contro Francesco Pannofino, Suor Cristina e Cristina D’Avena. Name That Tune – Puntate, orari e canale ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 15 settembre 2020)– Indovina la canzone è un programma tv della categoria quiz show che prende il via oggi 15 settembre in chiaro su Tv8 per la conduzione di, volto popolare dall’emittente collegata a Sky. E proprio dal precedente programma di, Sarabanda, sono stati presi l’asta musicale e il 7×30, mentre per il resto si tratta di uno show musicale in cui i concorrenti vip devono saper riconoscere le canzoni nel minor tempo possibile. La prima puntata vedrà Elettra Lamborghini e Lino Banfi guidare due squadre composte da Paola Barale, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti contro Francesco Pannofino, Suor Cristina e Cristina D’Avena.– Puntate, orari e canale ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Enrico Papi: «Con me i vip in gara fino all'ultima nota» - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Enrico Papi, Name That Tune, sfida all'ultima nota Tra squadre vip su Tv8 ogni ma… - leggoit : Enrico Papi: «Con me i vip in gara fino all'ultima nota» - duaw4ntto : Rega io je scrivo ad Enrico Papi - fisco24_info : Enrico Papi, Name That Tune, sfida all'ultima nota: Tra squadre vip su Tv8 ogni martedì per indovinare la canzone -