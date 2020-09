Attilio Fontana sotto accusa | Ragazzo ricorda i 16mila morti per Covid (Di martedì 15 settembre 2020) Attilio Fontana, governatore della Lombardia, è stato contestato durante un brindisi a Corsico: Ragazzo ricorda i morti per Covid Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è stato contestato oggi pomeriggio a Corsico, in una località dell’area metropolitana di Milano. Durante un brindisi in onore di Filippo Errante, candidato della Lega al comune, un Ragazzo ha ricordato all’uomo i 16mila morti per il Covid-19 solo nella Regione; al contempo ha spiegato come anche il padre sia morto per il Coronavirus. Chiaro come il Ragazzo, irritato per la grave perdita, si sia scagliato nei confronti del presidente della Regione, ... Leggi su bloglive (Di martedì 15 settembre 2020), governatore della Lombardia, è stato contestato durante un brindisi a Corsico:perIl governatore della Lombardiaè stato contestato oggi pomeriggio a Corsico, in una località dell’area metropolitana di Milano. Durante un brindisi in onore di Filippo Errante, candidato della Lega al comune, unhato all’uomo iper il-19 solo nella Regione; al contempo ha spiegato come anche il padre sia morto per il Coronavirus. Chiaro come il, irritato per la grave perdita, si sia scagliato nei confronti del presidente della Regione, ...

