Trump va in California per gli incendi e dice: "Il clima diventerà più freddo, la scienza non lo sa realmente" (Di lunedì 14 settembre 2020) Da sempre scettico nei confronti della scienza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spesso definito i cambiamenti climatici "una bufala". Ma l'ultima affermazione sul riscaldamento globale ha suscitato molto scalpore, soprattutto perché è stata pronunciata durante una riunione a Sacramento per fare il punto sui danni degli incendi in California, fenomeno direttamente collegato all'aumento delle temperature. "Il clima comincerà a diventare più freddo, dovete solo osservare", ha detto di fronte Wade Crowfoot, capo della California Natural Resources Agency. "Vorrei che la scienza concordasse con lei", ha risposto sarcastico quest'ultimo.

