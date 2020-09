Sabina Ciuffini: “Mi trovavo con Fellini, Agnelli mi richiamava. Per loro ero un gadget “in senso buono”: non gli interessava cosa pensassi” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il ritorno di Sabina Ciuffini in tv, cinquant’anni dopo la sua prima apparizione televisiva, non poteva certo passare inosservato. Per un’intera settimana, assieme a Alessandro Cecchi Paone e Massimiliano Rosolino, ha affiancato Serena Bortone nel suo nuovo programma “Oggi è un altro giorno”, in onda nella fascia postprandiale di Rai1. Al netto di ospitate e partecipazioni “one shot”, non tornava in televisione con un impegno fisso dai primi anni Duemila. “Più passano gli anni, più la televisione è un recinto meno privilegiato di quel che si possa immaginare (sorride, ndr). Non sentivo troppo lo stimolo di tornare perché, grazie a Mike, grazie al fatto che c’era un canale solo, grazie alla memoria da elefante del popolo italiano, è come se avessi milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Il ritorno diin tv, cinquant’anni dopo la sua prima apparizione televisiva, non poteva certo passare inosservato. Per un’intera settimana, assieme a Alessandro Cecchi Paone e Massimiliano Rosolino, ha affiancato Serena Bortone nel suo nuovo programma “Oggi è un altro giorno”, in onda nella fascia postprandiale di Rai1. Al netto di ospitate e partecipazioni “one shot”, non tornava in televisione con un impegno fisso dai primi anni Duemila. “Più passano gli anni, più la televisione è un recinto meno privilegiato di quel che si possa immaginare (sorride, ndr). Non sentivo troppo lo stimolo di tornare perché, grazie a Mike, grazie al fatto che c’era un canale solo, grazie alla memoria da elefante del popolo italiano, è come se avessi milioni di ...

