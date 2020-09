Milik-Roma, per Sky sarà un prestito oneroso con obbligo di riscatto e bonus: le cifre (Di lunedì 14 settembre 2020) Continuano ad arrivare notizie riguardo il futuro di Arek Milik, con la Roma che sembra davvero ad un passo dall'attaccante polacco. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport: "Tutto dipende da Milik. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Continuano ad arrivare notizie riguardo il futuro di Arek, con lache sembra davvero ad un passo dall'attaccante polacco. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport: "Tutto dipende da

Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - mirkocalemme : Accordo tra #Napoli e #Roma per #Milik: 25M€ bonus compresi Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko: nell'affare a… - bronislavio : Al netto di tutto, ad oggi, sarebbe comunque una Roma più debole rispetto allo scorso anno. Kumbulla a 30 mai, Mili… - NinnyDomain : RT @augustociardi75: quando un calciatore non va alla #Roma: ++ROMA BATTUTA, SCIPPATA++ quando un calciatore non va alle altre squadre: ++… -