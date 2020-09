Mattinata al buio per le piattaforme web di Unicredit. Improbabile un attacco hacker (Di lunedì 14 settembre 2020) Mattinata difficile per gli utenti di Unicredit, seconda banca italiana per numero di clienti. Le piattaforme web della banca si sono eclissate nella prima Mattinata rendendo impossibile effettuare qualsiasi operazione. Impossibile usare bancomat, carte di credito ed effettuare operazioni on line. Problemi anche ai terminali degli sportelli. Per ore nessun comunicato ufficiale della banca, forse perché il down era talmente grave da rendere problematica anche la messa on line di un aggiornamento sul disservizio. Poi una laconica comunicazione: “l’anomalia è in fase di risoluzione”. Su alcune schermante di accesso sono comparse persino avvisi che parlavano di una manutenzione del sito sino al 25 settembre. Verso mezzogiorno l’operatività delle piattaforme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020)difficile per gli utenti di, seconda banca italiana per numero di clienti. Leweb della banca si sono eclissate nella primarendendo impossibile effettuare qualsiasi operazione. Impossibile usare bancomat, carte di credito ed effettuare operazioni on line. Problemi anche ai terminali degli sportelli. Per ore nessun comunicato ufficiale della banca, forse perché il down era talmente grave da rendere problematica anche la messa on line di un aggiornamento sul disservizio. Poi una laconica comunicazione: “l’anomalia è in fase di risoluzione”. Su alcune schermante di accesso sono comparse persino avvisi che parlavano di una manutenzione del sito sino al 25 settembre. Verso mezzogiorno l’operatività delle...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Mattinata al buio per le piattaforme web di Unicredit. Improbabile un attacco hacker - bastaCasta : RT @fattoquotidiano: Mattinata al buio per le piattaforme web di Unicredit. Improbabile un attacco hacker - fattoquotidiano : Mattinata al buio per le piattaforme web di Unicredit. Improbabile un attacco hacker - edshirt : comunque se fosse per me passerei tutta la mattinata nel letto, fa un po' freddino ed è tutto buio perché ho ancora le persiane chiuse?? - davidecui : @PosteSpedizioni servizio poste delivery web prenotato per ritiro in mattinata e alle 19.30 ancora niente. Al call… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattinata buio Mattinata al buio per le piattaforme web di Unicredit. Improbabile un attacco hacker Il Fatto Quotidiano Salvo anche il secondo alpinista rimasto bloccato tutta la notte in parete

Si è concluso, nella mattinata di lunedì 14 settembre, l'intervento di recupero sul Campanile delle Genziane nel gruppo del Peralba Avanza SAPPADA. Si è concluso positivamente, nella mattinata di lune ...

Nuova cabina elettrica a Certaldo zona stazione, poche utenze 'al buio' per lavori

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico locale, sabato 5 settembre ...

Si è concluso, nella mattinata di lunedì 14 settembre, l'intervento di recupero sul Campanile delle Genziane nel gruppo del Peralba Avanza SAPPADA. Si è concluso positivamente, nella mattinata di lune ...E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico locale, sabato 5 settembre ...