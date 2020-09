La difficoltà a respirare e la sindrome del naso vuoto (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - Il naso costantemente chiuso e la sensazione di non riuscire a respirare. È così che vivono i pazienti affetti dalla sindrome da naso vuoto, in crescita per colpa della aumentata richiesta di chirurgia funzionale ed estetica nasale. I ripetuti interventi chirurgici di riduzione dei turbinati inferiori, le strutture osteo-mucose poste all'interno delle cavità nasali, sono all'origine del sintomo paradosso tipico di questa sindrome: più si asporta tessuto con le operazioni, più il paziente ha la sensazione che ci sia un'ostruzione da eliminare. Il sintomo del naso-paradosso porta la persona a rivolgersi nuovamente al chirurgo che, intervenendo nuovamente, potrebbe aggravare la situazione. "A quel punto - ... Leggi su agi (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - Ilcostantemente chiuso e la sensazione di non riuscire a. È così che vivono i pazienti affetti dallada, in crescita per colpa della aumentata richiesta di chirurgia funzionale ed estetica nasale. I ripetuti interventi chirurgici di riduzione dei turbinati inferiori, le strutture osteo-mucose poste all'interno delle cavità nasali, sono all'origine del sintomo paradosso tipico di questa: più si asporta tessuto con le operazioni, più il paziente ha la sensazione che ci sia un'ostruzione da eliminare. Il sintomo del-paradosso porta la persona a rivolgersi nuovamente al chirurgo che, intervenendo nuovamente, potrebbe aggravare la situazione. "A quel punto - ...

