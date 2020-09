GF Vip | Antonella Elia mette in imbarazzo il fratello di Mario Balotelli

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 settembre 2020) Prima grande puntata attesissima per il GF Vip con l’arrivo dei concorrenti: un commento particolare diimbarazza ildi, Enock Enock Barwuah e(fonte foto: Instagram, @enock17)“Primo giorno di scuola”, per citare il conduttore del GF Vip 2020, Alfonso Signorini, attesissimo da tanti telespettatori che non vedevano l’ora del gran ritorno in tv della casa più spiata d’Italia: pronti via e sono già risate cone ildi, Enock Barwuah. Dopo l’ingresso di Matilde Brandi e Fausto Leali, è il turno del...