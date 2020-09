Flash News del 14 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 14 settembre 2020) Oggi si sono riaperte le scuole dopo sei mesi, in dodici regioni più la provincia di Trento, oltre cinque milioni e mezzo di studenti hanno fatto ritorno in classe tra mascherine, distanziamento fisico e ingressi scaglionati. Molte le incognite e le preoccupazioni dettate dalla pandemia, scuola che riparte con ancora molte criticità tra cattedre scoperte e banchi che mancano, ma la preoccupazione principale è per la carenza di personale;La Ministra dell’Istruzione, Azzolina, ha detto questa mattina che “sarà un anno complesso ma andrà tutto bene“;Nel pomeriggio, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugura alle 16:30 l’anno scolastico a Vo’, in provincia di Padova, dove si è verificata la prima vittima del Covid-19;Sulla scuola sono stati molti gli interventi anche da parte del mondo politico, ...