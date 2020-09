Coronavirus: focolaio Polignano, finora 121 contagi (Di lunedì 14 settembre 2020) BARI, 14 SET - Dal focolaio di Coronavirus che si è sviluppato nell'azienda ortofrutticola Sop "in tutto sono emersi una settantina di casi residenti a Polignano. Su una popolazione di quasi 18.000 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 14 settembre 2020) BARI, 14 SET - Daldiche si è sviluppato nell'azienda ortofrutticola Sop "in tutto sono emersi una settantina di casi residenti a. Su una popolazione di quasi 18.000 ...

