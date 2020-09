Bari: caso di positività a test corona virus in una scuola materna paritaria Ne dà notizia l'Asl (Di lunedì 14 settembre 2020) Di Francesco Santoro: Un caso Covid in una scuola materna paritaria di Bari. A darne notizia è l’Asl della città capoluogo evidenziando che il Dipartimento di prevenzione «ha attivato le procedure di sorveglianza epidemiologica e contact tracing». La struttura è stata chiusa e chi ha avuto contatti stretti con la persona risultata positiva al tampone è in isolamento fiduciario, «in modo tale da evitare possibili nuovi contagi». L’Azienda sanitaria locale fa sapere, inoltre, che saranno effettuati i test su «21 operatori del corpo docente e non della scuola». E comunica che «sono in corso indagini per individuare origine del contagio e fattori di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 14 settembre 2020) Di Francesco Santoro: UnCovid in unadi. A darneè l’Asl della città capoluogo evidenziando che il Dipartimento di prevenzione «ha attivato le procedure di sorveglianza epidemiologica e contact tracing». La struttura è stata chiusa e chi ha avuto contatti stretti con la persona risultata positiva al tampone è in isolamento fiduciario, «in modo tale da evitare possibili nuovi contagi». L’Azienda sanitaria locale fa sapere, inoltre, che saranno effettuati isu «21 operatori del corpo docente e non della». E comunica che «sono in corso indagini per individuare origine del contagio e fattori di ...

GoSolar01 : RT @NoiNotizie: #Bari: caso di positività a test #coronavirus corona virus in una #scuola materna paritaria - NoiNotizie : #Bari: caso di positività a test #coronavirus corona virus in una #scuola materna paritaria - Ilikepuglia : Caso di Coronavirus in una scuola a Bari: pronti 21 tamponi per docenti e personale - baritoday : Operatrice positiva al Covid, chiude asilo nido a Bari - Telebari : Caso Covid al Flyfamily di Bari: operatrice in isolamento fiduciario, asilo nido chiuso e bambini a casa - #Bari… -