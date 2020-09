Atalanta | frecciate di Castagne a Gasperini

(Di lunedì 14 settembre 2020) L'ex terzino dell'Timothy, ora al Leicester, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha spiegato così il suo addio alla Dea: 'I soldi non c'entrano, ha pesato la situazione tecnica. Avevo bisogno di giocare con regolarità nello stesso ruolo. Una volta ero a destra,...

L’ex terzino dell’Atalanta Timothy Castagne, ora al Leicester, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha spiegato così il suo addio alla Dea: “I soldi non c’entrano, ha pesato la situazione tecnic ...ASCOLI PICENO – Il dualismo tra Ascoli e Samb esiste da anni e mai potrà vedere una fine, tanto che uno come Carlo Mazzone lo definì tra i derby più tesi d’Italia, sullo stesso livello di Brescia-Atal ...