Anna Tatangelo a Domenica in parla dopo la fine dell’amore con Gigi D’Alessio

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 14 settembre 2020) La cantanteè stata ospite nella prima puntata di “In” condotta da Mara Venier. Lasi è presentata con un look totalmente rinnovato, con i capelli biondi, in un’inedita versione “rapper”il successo del singolo “Guapo”. Mara Venier,averle fatto i complimenti, afferma: «Quando ti ho vista la prima volta a cantare Guapo, che ti muovevi in quel modo, ho pensato ‘Ma è impazzita?’. Mi chiedevo ‘Ma è?’. Non ti avevo riconosciuta».spiega il cambiamento: «In realtà, è venuta fuori la vera. Quella che vedi oggi, ...