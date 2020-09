Venezia | cosa vedere in un week end in 5 mosse

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 13 settembre 2020)è una città che di ordinario ha davvero poco, e unend per visitarla nella sua totalità è inverosimile. Per provarci però, possiamo farlo in due modi. Il primo è quello di seguire il flusso dei turisti che affollano i suoi vicoli praticamente in ogni momento dell’anno. Il secondo è quello di non… L'articolo Corriere Nazionale.