Uccisa dal fratello per relazione con un ragazzo trans

Maria Paola e il suo compagno Ciro Uccisa dopo un inseguimento in scooter perché aveva una relazione sentimentale con un ragazzo trans. L'ennesimo caso di omotransfobia in Italia La drammatica notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino ed è accaduta ieri sera nel napoletano. Maria Paolo Gaglione, una ragazza di 25 anni è rimasta Uccisa dopo che lo scooter su cui viaggiava in compagnia del compagno Ciro è stato mandato fuoristrada da suo fratello, Michele Antonio (30 anni) dopo un inseguimento stradale.

"Ho fatto una stronzata. Non volevo uccider nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella ..."

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa dal "Volevo darle lezione, era infettata" e uccide la sorella per relazione con ragazzo trans

“Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata”. Lo ha detto ai carabinieri, secondo quanto riferito, Michele Antonio Gaglione, fermato per la morte della sorella Maria Paola a Napol ...

