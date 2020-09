Speronata e uccisa dal fratello perché lesbica: “Volevo dare una lezione a lei e a quella che l’ha infettata” (Di domenica 13 settembre 2020) Una ragazza di vent’anni è morta dopo essere stata inseguita e Speronata dal fratello, dieci anni più grande di lei. E’ accaduto nella notte dell’11 settembre ad Acerra, in provincia di Napoli. La vittima, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, è stata aggredita perché lesbica: al momento dei fatti si trovava in moto insieme alla fidanzata, con la quale stava per andare a convivere. Maria Paola Gaglione, è morta così, tragicamente, dopo essere stata inseguita e Speronata dal fratello Michele Antonio Gaglione, poi fermato dai carabinieri. Ferita anche la fidanzata della vittima. Le due ragazze stavano viaggiando da Caivano ad Acerra quando sono state raggiunte dal ragazzo, anch’egli a bordo di uno scooter. Il ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Una ragazza di vent’anni è morta dopo essere stata inseguita edal, dieci anni più grande di lei. E’ accaduto nella notte dell’11 settembre ad Acerra, in provincia di Napoli. La vittima, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, è stata aggredita perché: al momento dei fatti si trovava in moto insieme alla fidanzata, con la quale stava per ana convivere. Maria Paola Gaglione, è morta così, tragicamente, dopo essere stata inseguita edalMichele Antonio Gaglione, poi fermato dai carabinieri. Ferita anche la fidanzata della vittima. Le due ragazze stavano viaggiando da Caivano ad Acerra quando sono state raggiunte dal ragazzo, anch’egli a bordo di uno scooter. Il ...

