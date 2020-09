Premio internazionale “Books for Peace 2020” al 19enne apriliano Simone Marchetti (Di domenica 13 settembre 2020) Il diciannovenne apriliano Simone Marchetti ha ricevuto sabato 12 settembre a Roma presso la Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia, nella kermesse internazionale dei “Books for Peace 2020”, organizzato con la collaborazione delle associazioni di 61 nazioni, il Premio “Pax et Salus” dalla IADPES, la International Académie Diplomatique, per il suo libro “Alla ricerca della vita”. Il giovane scrittore pontino ha sfilato sul palco al fianco degli altri premiati tra i quali il famosissimo Paolo Bonolis, l’ex-calciatore Damiano Tommasi, l’attore Sebastiano Somma. Tra i premiati anche i giornalisti Franco Di Mare, direttore RAI 3 e Amedeo Ricucci, giornalista RAI ed ha risposto alle domande sul suo libro della bravissima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 settembre 2020) Il diciannovenneha ricevuto sabato 12 settembre a Roma presso la Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia, nella kermessedei “Books for2020”, organizzato con la collaborazione delle associazioni di 61 nazioni, il“Pax et Salus” dalla IADPES, la International Académie Diplomatique, per il suo libro “Alla ricerca della vita”. Il giovane scrittore pontino ha sfilato sul palco al fianco degli altri premiati tra i quali il famosissimo Paolo Bonolis, l’ex-calciatore Damiano Tommasi, l’attore Sebastiano Somma. Tra i premiati anche i giornalisti Franco Di Mare, direttore RAI 3 e Amedeo Ricucci, giornalista RAI ed ha risposto alle domande sul suo libro della bravissima ...

chetempochefa : Complimenti a #GiovannaBotteri, con cui ci siamo collegati spesso nella scorsa stagione di #CTCF, per il premio com… - serracchiani : Congratulazioni alla triestina #GiovannaBotteri che ha vinto il premio come Giornalista dell'anno al Premio Ischia… - WeCinema : Sarà presentato oggi #11settembre in concorso alla 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia… - CorriereCitta : Premio internazionale “Books for Peace 2020” al 19enne apriliano Simone Marchetti - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: A Lacco Ameno la 41esima edizione del premio Ischia Internazionale di giornalismo. Il riconoscimento più prestigioso, va a Giov… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio internazionale Castelfidardo, premio internazionale della fisarmonica Fabiana Romanutti Venezia 77, Leone d'oro a 'Nomadland'. Favino migliore attore: 'Lo dedico agli schermi che si accenderanno'

Spettacoli e Cultura - Alla presidente di giuria, accompagnata da Matt Dillon, Usa,, Veronika Franz, Austria,, Joanna Hogg, Gran Bretagna,, Nicola Lagioia, Italia,, Christian Petzold, Germania,, Ludiv ...

I film italiani a Venezia: il bilancio su chi ha fatto bene e chi poteva dare di più

La Mostra ha scelto come film di pre-apertura Molecole di Andrea Segre. Una decisione che è servita a spiegare al pubblico internazionale in quale contesto è stata costruita l’edizione 2020, tra mille ...

Spettacoli e Cultura - Alla presidente di giuria, accompagnata da Matt Dillon, Usa,, Veronika Franz, Austria,, Joanna Hogg, Gran Bretagna,, Nicola Lagioia, Italia,, Christian Petzold, Germania,, Ludiv ...La Mostra ha scelto come film di pre-apertura Molecole di Andrea Segre. Una decisione che è servita a spiegare al pubblico internazionale in quale contesto è stata costruita l’edizione 2020, tra mille ...