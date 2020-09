Libano | Tanjaoui Fcei “Spegnere tensioni tra residenti e rifugiati”

Leggi su dire

(Di domenica 13 settembre 2020) ROMA – “Gli incendi a Beirut, la crisi economica e l’emergenza Covid stanno alimentando nuove tensioni tra una parte dei residenti e i rifugiati siriani – oltre 18.000 quelli registrati solo nella capitale. La nostra presenza serve anche a questo: allentare questo nuovo focolaio di problemi, offrendo servizi e sostegno a tutti senza distinzione“. Cosi’ all’agenzia Dire Halima Tanjaoui, operatrice sociale a Beirut di Mediterranean Hope, il programma con cui la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei) dal 2016 organizza i corridoi umanitari per migranti e rifugiati: quasi 1.900 quelli gia’ portati in Italia in modo sicuro e legale, nell’ambito di un intervento realizzato con Comunita’ di Sant’Egidio, Tavola Valdese e coi ministeri dell’Interno e degli Esteri.L’intervista si tiene all’indomani di un nuovo rogo al porto di Beirut, un incidente che ha riacceso nuove paure dopo l’esplosione del deposito di nitrato d’ammonio del 4 agosto.