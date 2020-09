Kylian Mbappe, addio al Psg nel 2021? (Di domenica 13 settembre 2020) Kylian Mbappe avrebbe comunicato al Psg l’ intenzione di andarsene alla fine della prossima stagione quando scadrà il suo contratto. La notizia è stata divulgata dal quotidiano inglese il Times, secondo cui dietro il giocatore ci sarebbero già il Real Madrid, e il Liverpool di Klopp. Al momento si tratta soltanto di una indiscrezione, ma pare certa la volontà di Kylian Mbappe di provare una esperienza in un campionato di primissima fascia, dopo averla rifiutata nell’estate del 2017 quando lasciò il Monaco per trasferirsi al Psg nel 2021 per la cifra record di 145 milioni di euro. Il Real Madrid sogna in grande: Haaland in estate, Mbappe’ nel 2021 La trattativa si presenta complessa per l’elevato costo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 settembre 2020)avrebbe comunicato al Psg l’ intenzione di andarsene alla fine della prossima stagione quando scadrà il suo contratto. La notizia è stata divulgata dal quotidiano inglese il Times, secondo cui dietro il giocatore ci sarebbero già il Real Madrid, e il Liverpool di Klopp. Al momento si tratta soltanto di una indiscrezione, ma pare certa la volontà didi provare una esperienza in un campionato di primissima fascia, dopo averla rifiutata nell’estate del 2017 quando lasciò il Monaco per trasferirsi al Psg nelper la cifra record di 145 milioni di euro. Il Real Madrid sogna in grande: Haaland in estate,’ nelLa trattativa si presenta complessa per l’elevato costo ...

