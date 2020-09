Il libro di Zadie Smith | un diario per riflettere su questo periodo

Leggi su iodonna

(Di domenica 13 settembre 2020) Stiamo navigando a vista accanto all’invisibile malattia che ha cambiato per sempre il senso della parola “positivo”. Se vi ricordate, una volta era un aggettivo pimpante e ottimista, che veniva anche scandito allegramente nel ritornello di una canzone di un giovane Jovanotti: «Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo». Ma, da quando il termine è diventato il protagonista quotidiano del bollettino dei contagiati, si preferisce evitarlo per una forma di innocente scaramanzia semantica. È ancora difficile indagare il malessere globale provocato dalla pandemia, qualcosa di più profondo e imperscrutabile dei lampanti numeri dell’economia. Cominciano a spuntare timidamente le prime riflessioni esistenziali degli scrittori che per mestiere sono abituati a scandagliare i luoghi più nascosti ...