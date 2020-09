I fratelli Bianchi chiedono l’isolamento dopo l’omicidio di Willy a Colleferro: “Temono ritorsioni” (Di domenica 13 settembre 2020) Abbiamo conferme in queste ore su una precisa richiesta che sta per essere ufficializzata dai legali dei fratelli Bianchi, i quali a quanto pare nel giro di pochissimi giorni inoltreranno richiesta per prolungare l’isolamento degli accusati. L’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro poco più di una settimana fa, ha avuto un enorme eco mediatico e non a caso il rischio che altri detenuti la possano far pagare ai tre ragazzi agli arresti (il quarto è ancora ai domiciliari) è molto alto. Nuovo capitolo sulla detenzione dei fratelli Bianchi dopo l’omicidio di Willy a Colleferro La notizia del giorno è frutto di un’indiscrezione pubblicata da Il Messaggero, confermata tra ... Leggi su bufale (Di domenica 13 settembre 2020) Abbiamo conferme in queste ore su una precisa richiesta che sta per essere ufficializzata dai legali dei, i quali a quanto pare nel giro di pochissimi giorni inoltreranno richiesta per prolungare l’isolamento degli accusati. L’omicidio diMonteiro Duarte, avvenuto apoco più di una settimana fa, ha avuto un enorme eco mediatico e non a caso il rischio che altri detenuti la possano far pagare ai tre ragazzi agli arresti (il quarto è ancora ai domiciliari) è molto alto. Nuovo capitolo sulla detenzione deil’omicidio diLa notizia del giorno è frutto di un’indiscrezione pubblicata da Il Messaggero, confermata tra ...

