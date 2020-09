Hi tech e controlli | ecco la lotta al Covid delle quattro scuole virtuose

(Di domenica 13 settembre 2020) Aria filtrata, termoscannerpostazioni distanziate. Le proposte degli istituti che hanno sistemato tutto per la prima campanella

Corriere : Filtri anti Covid, aule allestite all’aperto: gli esempi di lotta al virus nelle scuol... -

Ultime Notizie dalla rete : tech controlli

LA NAZIONE

Nel nostro paese sono presenti numerose aziende che si sono dedicate alla realizzazione di alcune mascherine per contrastare l’epidemia del Coronavirus che si è diffusa ormai da diversi mesi. Tra ques ...Nonostante la chiusura poco mossa di venerdì 11 settembre e una settimana di turbolenze sui mercati internazionali, specialmente per i titoli tech a Wall Street, l'ottava è positiva per il Vecchio Con ...