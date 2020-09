Crash Bandicoot 4 It’s About Time: i contenuti della demo nel nuovo trailer (Di domenica 13 settembre 2020) Crash Bandicoot 4: It’s About Time si mostra in un trailer, questa volta sotto i riflettori i contenuti della demo esclusiva per i preordini Crash Bandicoot avrà un nuovo sequel a tutti gli effetti della trilogia originale il mese prossimo; quando Crash Bandicoot 4: It’s About Time debutterà sul mercato. Tuttavia, coloro che preordinano il gioco digitalmente riceveranno l’accesso a una demo disponibile dal 16 settembre. Activision ha appena pubblicato un nuovo trailer della demo di ... Leggi su tuttotek (Di domenica 13 settembre 2020)4: It’ssi mostra in un, questa volta sotto i riflettori iesclusiva per i preordiniavrà unsequel a tutti gli effettitrilogia originale il mese prossimo; quando4: It’sdebutterà sul mercato. Tuttavia, coloro che preordinano il gioco digitalmente riceveranno l’accesso a unadisponibile dal 16 settembre. Activision ha appena pubblicato undi ...

infoitscienza : Crash Bandicoot 4: un nuovo trailer per la demo - infoitscienza : Crash Bandicoot 4, vediamo cosa ci aspetta nella demo in questo nuovo trailer - danielyno : @HanselAns Il punto è: La switch è di mio nipote (7 anni) e come giochi ha crash bandicoot (li giocavo sulla PlaySt… - Console_Tribe : Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Akano è la quinta maschera - - GamerClickit : Crash Bandicoot 4 presenta una nuova maschera -