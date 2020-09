Calano i contagi perché calano i tamponi: 1458 nuovi casi e 20mila test in meno rispetto a ieri (Di domenica 13 settembre 2020) calano i casi di positività al coronavirus che si attestano oggi a 1.458 contro i 1501 di ieri. Va però sottolineato che i tamponi analizzati oggi sono stati 72.143 contro i 92.706 di ieri. I morti registrati sono 7, mentre nella giornata precedente erano stati 6. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia arriva dunque a 35.610. Il dato complessivo dei contagi tocca quota 287.753 dall’inizio dell’epidemia. Non c’è alcuna regione senza nuovi casi. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020)di positività al coronavirus che si atano oggi a 1.458 contro i 1501 di. Va però sottolineato che ianalizzati oggi sono stati 72.143 contro i 92.706 di. I morti registrati sono 7, mentre nella giornata precedente erano stati 6. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia arriva dunque a 35.610. Il dato complessivo deitocca quota 287.753 dall’inizio dell’epidemia. Non c’è alcuna regione senza

vinnix63 : RT @HuffPostItalia: Calano i contagi perché calano i tamponi: oggi 1458 nuovi e circa 20mila test in meno rispetto a ieri - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Calano i contagi perché calano i tamponi: oggi 1458 nuovi e circa 20mila test in meno rispetto a ieri - HuffPostItalia : Calano i contagi perché calano i tamponi: oggi 1458 nuovi e circa 20mila test in meno rispetto a ieri - LuigiF97101292 : RT @IlPrimatoN: L'emergenza che non c'è - infoitsalute : Campania: calano contagi covid ma aumentano terapie intensive -