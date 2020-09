13 settembre: in Fvg 595 positivi (+2) e 45 nuovi contagi (Di domenica 13 settembre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 595 (2 più di ieri). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 23 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 45 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.157: 1.543 a Trieste, 1.335 a Udine, 924 a Pordenone e 342 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.213, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 564. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia. Leggi su udine20 (Di domenica 13 settembre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 595 (2 più di ieri). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 23 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registratidecessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 45; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.157: 1.543 a Trieste, 1.335 a Udine, 924 a Pordenone e 342 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.213, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 564. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 595 (2 più di ieri). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 23 sono ricoverati in altri reparti. Non sono s ...

Mittelfest, la sfida è vinta

Nell'anno più difficile per la kermesse, Cividale vince la sua sfida. Molte le presenze agli eventi, tutti svolti in sicurezza Le limitazioni ci sono state ma Mittelfest, il festival della Mitteleuro ...

Mittelfest, la sfida è vinta

Nell'anno più difficile per la kermesse, Cividale vince la sua sfida. Molte le presenze agli eventi, tutti svolti in sicurezza Le limitazioni ci sono state ma Mittelfest, il festival della Mitteleuro ...