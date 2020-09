Turchia, chi non Rispetta Le Norme per il Contenimento del Covid-19 è Obbligato a Leggere (Di sabato 12 settembre 2020) Nella provincia di Sakarya, in Turchia, chi non Rispetta le Norme per il Contenimento del Covid-19 viene punito in maniera bizzarra. L’AGI segnala, infatti, che le autorità locali hanno deciso di essere particolarmente severi contro chi non indossa la mascherina. Oltre ad una multa di circa 100 euro e a tre giorni di quarantena però, il trasgressore dovrà anche Leggere dieci libri. Una pena molto strana. Leggi su youreduaction (Di sabato 12 settembre 2020) Nella provincia di Sakarya, in, chi nonleper ildel-19 viene punito in maniera bizzarra. L’AGI segnala, infatti, che le autorità locali hanno deciso di essere particolarmente severi contro chi non indossa la mascherina. Oltre ad una multa di circa 100 euro e a tre giorni di quarantena però, il trasgressore dovrà anchedieci libri. Una pena molto strana.

