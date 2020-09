Salvini a Napoli | “Aiuteremo gli immigrati napoletani a tornare a casa”

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– La visita dinon ha lasciato indifferente nessuno e, nella giornata di ieri, critiche, polemiche e qualche commento positivo hanno investito il leader della Lega che, durante il comizio a piazza Matteotti si è lasciato andare a molte valutazioni sue sulla Campania. “Ho girato la Campania bella stamattina, quella dell’arte e della Storia, e vi dico che non vi meritate De Luca e De Magistris”, sono queste le prime parole di Matteoal fianco del candidato presidente del centrodestra Stefano Caldoro. “Per me, chi spaccia droga va in carcere”. Il leader della Lega si è rivolto ad una ventina di aderenti ai Centri sociali, che ad un estremo della piazza lo fischiano. “Lo dico anche a ...

È durato circa 5 minuti l'intervento di Matteo Salvini a Torre del Greco (Napoli) nell'ambito del suo tour elettorale in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Fischi, slogan, contestaz ...Contestazioni a Torre del Greco (Napoli) per il leader della Lega Matteo Salvini, giunto nella città vesuviana per la seconda tappa del tour che oggi lo porta in diversi comuni della Campania con la c ...