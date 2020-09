Referendum: venerdì Più Europa e Azione chiudono a Milano campagna per il No (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Fermiamo il populismo. La democrazia non si taglia”. Venerdì 18 settembre a Milano (ore 18 piazza Sempione) evento promosso da Più Europa e Azione di chiusura della campagna per il no al Referendum sul taglio dei parlamentari. Intervengono: Emma Bonino, Carlo Calenda, Marco Bentivogli, Benedetto Della Vedova, Giorgio Gori, Matteo Richetti, Deborah Bergamini, Carlo Cottarelli, Elena Grandi, Pierfrancesco Maran, Tommaso Nannicini. Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Fermiamo il populismo. La democrazia non si taglia”. Venerdì 18 settembre a(ore 18 piazza Sempione) evento promosso da Piùdi chiusura dellaper il no alsul taglio dei parlamentari. Intervengono: Emma Bonino, Carlo Calenda, Marco Bentivogli, Benedetto Della Vedova, Giorgio Gori, Matteo Richetti, Deborah Bergamini, Carlo Cottarelli, Elena Grandi, Pierfrancesco Maran, Tommaso Nannicini.

