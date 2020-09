Prevenzione in rosa con Amos Partenio a Sant’Angelo a Scala (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo a Scala (Av) – Si è svolto ieri a Sant’Angelo a Scala, nel massimo rispetto delle misure anti covid, un altro pomeriggio dedicato alla Prevenzione rosa organizzato da Amos Partenio presso la scuola materna “San Domenico Savio”. Ad effettuare le visite senologiche gratuite, i senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, mentre la dottoressa Romina Mocerino dello studio Topo ha effettuato gli esami audiometrici. L’associazione ringrazia, oltre i medici per il loro prezioso operato sul territorio, anche l’amministrazione comunale e il sindaco di Sant’Angelo a Scala, Carmine De Fazio, per l’ospitalità e la collaborazione, insieme all’amica Tiziana ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo a(Av) – Si è svolto ieri a Sant’Angelo a, nel massimo rispetto delle misure anti covid, un altro pomeriggio dedicato allaorganizzato dapresso la scuola materna “San Domenico Savio”. Ad effettuare le visite senologiche gratuite, i senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, mentre la dottoressa Romina Mocerino dello studio Topo ha effettuato gli esami audiometrici. L’associazione ringrazia, oltre i medici per il loro prezioso operato sul territorio, anche l’amministrazione comunale e il sindaco di Sant’Angelo a, Carmine De Fazio, per l’ospitalità e la collaborazione, insieme all’amica Tiziana ...

