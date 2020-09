Ida Platano gesto egoistico | Ex di Uomini e Donne pensa a sé stessa

infoitcultura : Ida Platano e Riccardo, parla Giovanni Longobardi: “Lui? Una primadonna” - CuoreDiPanda : Sono preoccupata perché ancora ida platano non è venuta a fare la pazza #uominiedonne - zazoomblog : Ida Platano amica fedele Spettatrice d’eccezione a Uomini e Donne - #Platano #amica #fedele #Spettatrice - zazoomblog : Ida Platano ballo pericoloso Pesanti conseguenze fuori da Uomini e Donne - #Platano #ballo #pericoloso #Pesanti -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

Il calciatore campano, ex cavaliere del dating show di Uomini e Donne attacca l'ex fidanzato dalla Platano. Grandi protagonisti della scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne, Giovanni Longoba ...È davvero finita la relazione tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi? Stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe proprio di no visto che i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne son ...