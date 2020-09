Coronavirus, meno contagi e meno morti. Bimba di 4 anni positiva a Pavia, compagni e maestre in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 1.501 (ieri, 1616) i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Italia per un totale di 286.297 casi, mentre i nuovi decessi sono in totale 6 rispetto i 10 della giornata di ieri . E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Covid-19. Balzo dei ricoveri in regime ordinario, 102 in più, per un totale di 1.951, mentre è più contenuto l'aumento delle terapie intensive, +7 arrivando a 182. I ricoverati con sintomi sono ora 1.951 (+1.002 rispetto a ieri), in isolamento domiciliare si trovano 35.370 persone (+627). Gli attualmente positivi aumentano di 736 e sono ora 37.503. Per quanto riguarda, invece, i guariti sono stati 759 rispetto alla giornata di ieri mentre sono stati effettuati 92.706 tamponi, meno rispetto agli 98.880 del giorno precedente.Come ieri, anche oggi ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 1.501 (ieri, 1616) i nuovi casi diregistrati oggi in Italia per un totale di 286.297 casi, mentre i nuovi decessi sono in totale 6 rispetto i 10 della giornata di ieri . E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Covid-19. Balzo dei ricoveri in regime ordinario, 102 in più, per un totale di 1.951, mentre è più contenuto l'aumento delle terapie intensive, +7 arrivando a 182. I ricoverati con sintomi sono ora 1.951 (+1.002 rispetto a ieri), in isolamento domiciliare si trovano 35.370 persone (+627). Gli attualmente positivi aumentano di 736 e sono ora 37.503. Per quanto riguarda, invece, i guariti sono stati 759 rispetto alla giornata di ieri mentre sono stati effettuati 92.706 tamponi,rispetto agli 98.880 del giorno precedente.Come ieri, anche oggi ...

SkyTG24 : Coronavirus, anestesisti: “Malati ricoverati adesso non meno gravi rispetto a marzo' - MediasetTgcom24 : L'allarme degli anestesisti: 'I nuovi casi di Covid non sono meno gravi rispetto a quelli di marzo e aprile' … - RaiNews : #Coronavirus, anestesisti: 'I casi di Covid-19 non sono meno gravi di marzo' - nchesenso : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino: in calo i contagi (1501) con 6 mila tamponi in meno - LaGazzettaWeb : Coronavirus, in Italia cala curva contagi (+1501), effettuati 6mila tamponi in meno: 6 le vittime e nessuna regione… -