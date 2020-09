Chi è davvero De Benedetti: il lato "segreto" dell'Ingegnere (Di sabato 12 settembre 2020) Evi Crotti Le rivalse eccessive non sempre hanno contribuito a saturare le sue aspirazioni provocando un sottofondo costante di ansia di prestazione La firma del cavaliere Carlo De Benedetti (DeBenedetti per l’anagrafe) si presenta col cognome che precede sempre il nome ridotto, quest’ultimo, ad una semplice iniziale “C”. Il primo fatto indica quanto De Benedetti tenga al casato e come abbia investito molte aspirazioni su di esso. Dal momento che la firma indica simbolicamente la paternità, evocando il bisogno di imitare il padre come spinta al sociale, tale aspirazione inizia sempre o abitualmente già nell’adolescenza: Carlo De Benedetti non ha fatto eccezione. Peccato che tale spinta lo abbia portato a rivalse eccessive che non sempre hanno contribuito a saturare ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Evi Crotti Le rivalse eccessive non sempre hanno contribuito a saturare le sue aspirazioni provocando un sottofondo costante di ansia di prestazione La firma del cavaliere Carlo De(Deper l’anagrafe) si presenta col cognome che precede sempre il nome ridotto, quest’ultimo, ad una semplice iniziale “C”. Il primo fatto indica quanto Detenga al casato e come abbia investito molte aspirazioni su di esso. Dal momento che la firma indica simbolicamente la paternità, evocando il bisogno di imitare il padre come spinta al sociale, tale aspirazione inizia sempre o abitualmente già nell’adolescenza: Carlo Denon ha fatto eccezione. Peccato che tale spinta lo abbia portato a rivalse eccessive che non sempre hanno contribuito a saturare ...

Giorgiolaporta : L’attentato dell’#11settembre alle #TwinTowers mi fa venire in mente questa foto di #OrianaFallaci e questa sua fra… - virginiaraggi : Cassazione ha confermato la condanna per Antonio Casamonica per il raid al Roxy Bar di Anagnina. Una vittoria di tu… - lauraboldrini : Bene che il Presidente Conte partecipi ai funerali di #WillyMonteiro sulla scia della forte emozione che ha percors… - giomo2 : RT @DD_Forum: “È giusto parlare dell’aspetto organizzativo e delle precauzioni sanitarie obbligatorie, ma non si può non parlare anche dell… - cdaria1 : RT @GiulioCentemero: #GAIANI: “CHIUNQUE SBARCHI IN UN PAESE AFRICANO ILLEGALMENTE FINISCE IN GALERA.” CHI ENTRA ILLEGALMENTE IN ITALIA FINI… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi è Omicidio Willy, cambia l'accusa: «Chi l'ha picchiato voleva uccidere» Corriere della Sera Chi è davvero De Benedetti: il lato "segreto" dell'Ingegnere

Per chi ama la grafologia inizia un corso triennale a distanza (online). Visita il sito www.evicrotti.com Persone: ...

Internazionali d’Italia Roma 2020: i favoriti del tabellone maschile. Rafael Nadal senza match nelle gambe, Thiem vicino. Incognita Djokovic

Al Foro Italico i big del tennis torneranno in campo da lunedì, per una strana edizione degli Internazionali d’Italia. Neanche il tempo di respirare dopo gli US Open che la terra rossa diventerà inevi ...

Per chi ama la grafologia inizia un corso triennale a distanza (online). Visita il sito www.evicrotti.com Persone: ...Al Foro Italico i big del tennis torneranno in campo da lunedì, per una strana edizione degli Internazionali d’Italia. Neanche il tempo di respirare dopo gli US Open che la terra rossa diventerà inevi ...