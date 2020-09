Cagliari Roma 2-2: segnali di mercato su Dzeko (Di sabato 12 settembre 2020) Cagliari e Roma si sono fermate sul 2-2 nel corso di un’amichevole: reti di Rog, Walukiewicz, Under e Mkhitaryan Cagliari e Roma non sono andate oltre al pareggio nell’amichevole, disputata oggi, dal sapore di Serie A. I sardi siglano un doppio vantaggio nel corso del primo tempo con Rog e Walukiewicz. Nella ripresa i giallorossi di Fonseca prendono in mano le redini del gioco e ristabiliscono la parità sul 2-2: decisive le reti di Under e Mkhitaryan. In campo dal primo minuto Dzeko, cercato da Napoli e Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020)si sono fermate sul 2-2 nel corso di un’amichevole: reti di Rog, Walukiewicz, Under e Mkhitaryannon sono andate oltre al pareggio nell’amichevole, disputata oggi, dal sapore di Serie A. I sardi siglano un doppio vantaggio nel corso del primo tempo con Rog e Walukiewicz. Nella ripresa i giallorossi di Fonseca prendono in mano le redini del gioco e ristabiliscono la parità sul 2-2: decisive le reti di Under e Mkhitaryan. In campo dal primo minuto, cercato da Napoli e Juventus. Leggi su Calcionews24.com

