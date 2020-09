Barcellona, Pjanic: “Nessuno potrà toglierti i ricordi, ma questo è un nuovo inizio” (Di sabato 12 settembre 2020) Il nuovo centrocampista del Barcellona, Miralem Pjanic, è finalmente guarito dal Covid-19 ed è tornato ad allenarsi con i propri compagni, ma non prenderà parte all’amichevole di questo pomeriggio contro il Nastic. Il bosniaco, attraverso il suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua gioia per l’inizio di questa nuova avventura con la maglia blaugrana: “Nessuno potrà mai toglierti i tuoi ricordi. Ma questo e’ un nuovo inizio, una nuova incredibile storia”. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Ilcentrocampista del, Miralem, è finalmente guarito dal Covid-19 ed è tornato ad allenarsi con i propri compagni, ma non prenderà parte all’amichevole dipomeriggio contro il Nastic. Il bosniaco, attraverso il suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua gioia per l’inizio di questa nuova avventura con la maglia blaugrana: “Nessuno potrà maii tuoi. Mae’ uninizio, una nuova incredibile storia”.

