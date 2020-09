Barcellona, Luis Suarez escluso dall’amichevole contro il Nastic (Di sabato 12 settembre 2020) Il futuro di Luis Suarez sembra sempre più lontano dal Barcellona. Secondo i media spagnoli, il club blaugrana starebbe spingendo il Pistolero a lasciare il Camp Nou. Intanto, l’uruguayano non sarà convocato per l’amichevole di sabato contro il Nastic, ulteriore prova di come il calciatore non faccia parte del progetto di Mister Koeman. D’altronde, Suarez sta svolgendo solo una parte di allenamenti con il resto della squadra ma la trattativa per l’addio rimane ad un punto morto. Il contratto dell’attaccante 33enne, più volte accostato a Juventus e Atletico Madrid, scadrebbe il 30 giugno 2021 con rinnovo automatico per un’altra stagione qualora dovesse giocare il 60% delle partite. Per questo motivo, Suarez ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Il futuro disembra sempre più lontano dal. Secondo i media spagnoli, il club blaugrana starebbe spingendo il Pistolero a lasciare il Camp Nou. Intanto, l’uruguayano non sarà convocato per l’amichevole di sabatoil, ulteriore prova di come il calciatore non faccia parte del progetto di Mister Koeman. D’altronde,sta svolgendo solo una parte di allenamenti con il resto della squadra ma la trattativa per l’addio rimane ad un punto morto. Il contratto dell’attaccante 33enne, più volte accostato a Juventus e Atletico Madrid, scadrebbe il 30 giugno 2021 con rinnovo automatico per un’altra stagione qualora dovesse giocare il 60% delle partite. Per questo motivo,...

