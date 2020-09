Arsenal, che tensione in allenamento. Ceballos si scontra con Nketiah (Di sabato 12 settembre 2020) L'Arsenal di Mikel Arteta ha vinto la prima gara della Premier League 2020/2021. I gunners hanno affrontato il Fulham in trasferta e Lacazette, Aubameyang e Gabriel hanno firmato un netto 0-3.LITE Ceballos-Nketiahcaption id="attachment 884379" align="alignnone" width="300" foto twitter profilo dani Ceballos/captionPrima del match però ci sono state scintille in casa Arsenal. Durante il consueto torello prepartita Dani Ceballos non ha preso benissimo il numero del suo compagno di squadra Nketiah. Nel video si vede lo spagnolo andare faccia a faccia con il compagno strattonandolo per il braccio. Un piccolo momento di tensione che non ha avuto fortunatamente sviluppi. Considerato il risultato in campo, poi, sembra già tutto ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) L'di Mikel Arteta ha vinto la prima gara della Premier League 2020/2021. I gunners hanno affrontato il Fulham in trasferta e Lacazette, Aubameyang e Gabriel hanno firmato un netto 0-3.LITEcaption id="attachment 884379" align="alignnone" width="300" foto twitter profilo dani/captionPrima del match però ci sono state scintille in casa. Durante il consueto torello prepartita Daninon ha preso benissimo il numero del suo compagno di squadra. Nel video si vede lo spagnolo andare faccia a faccia con il compagno strattonandolo per il braccio. Un piccolo momento diche non ha avuto fortunatamente sviluppi. Considerato il risultato in campo, poi, sembra già tutto ...

