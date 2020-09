Zverev-Carreno Busta in tv oggi: orario, canale e diretta streaming semifinale Us Open 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Alexander Zverev e Pablo Carreno Busta si affrontano nella prima semifinale maschile degli Us Open 2020. Il tedesco non vuole farsi scappare la chance di approdare all’atto conclusivo: si trova dall’altra parte della rete lo spagnolo, già capace di ottimi risultati a New York. La contesa si svolgerà oggi, venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 22:00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), con live streaming su Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia con un live scritto. Leggi su sportface

