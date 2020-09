Usa | aumenta criminalita' a Nyc | salgono omicidi | sparatorie

Mess_Marittimo : Per Agosto stimati 2,06 mln di teu, sarebbe nuovo record mensile @NRFnews - svirgola2 : @dantecorneli @SgrazX Assolutamente sì. Non ci penso mai causa leggi italiane. In Mex, in dosi omeopatiche, si usa… - francopizzetti : Guerra tecnologica aumenta intensità - Bohemian_322 : @ILupobianco @Comunardo Infatti hanno dato l'ergastolo agli esecutori, fossero stati negli USA: pena di morte. Ma c… - Andromedical_IT : Studio sulle dimensioni del pene nel mondo: USA, Brasile, Italia, Corea, ecc. Quali sono le differenze? Quale paese… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa aumenta

ANSA Nuova Europa

NEW YORK, 11 SET - Continua ad aumentare la criminalita' a New York. Secondo i dati del dipartimento di polizia, nella Grande Mela nel periodo di quattro settimane che si è concluso domenica sono ...Non più. La cocaina è tra noi, viene via per niente. E non è il modo che usa Dio per dirti che stai facendo troppi soldi. Costa sempre meno. Aumenta in purezza e diffusione, non nel prezzo. E ancora ...