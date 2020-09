Uomini e Donne, Gemma è uscita con Paolo: "Mi sono sentita bene quando mi ha abbracciata" (Di venerdì 11 settembre 2020) Gemma è uscita in esterna con Paolo:"Questo sarei io... non amo tanto la cravatta..." ammette lui. "C'è sempre qualcosa da imparare in positivo da te" 11 settembre 2020 15:14. Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020)in esterna con:"Questo sarei io... non amo tanto la cravatta..." ammette lui. "C'; sempre qualcosa da imparare in positivo da te" 11 settembre 2020 15:14.

SkyTG24 : 'Chi insulta decine di migliaia di donne e di uomini che in queste ore stanno difendendo la democrazia italiana a m… - gennaromigliore : Prosegue il tour elettorale al fianco di @meb . Qui a #Frattamaggiore per Francesco Russo sindaco. Italia Viva: una… - Corriere : Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è de… - rositawho : RT @fvnzioniamo: diapositiva di cate blanchett costretta a condividere il red carpet con i tiktoker e i tronisti di uomini e donne https://… - denise_grm : RT @fvnzioniamo: diapositiva di cate blanchett costretta a condividere il red carpet con i tiktoker e i tronisti di uomini e donne https://… -